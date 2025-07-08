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8 липня 2025, 12:59

Євро зростає на тлі прогресу в переговорах між США та ЄС

Курс євро наближається до найвищого рівня з серпня 2021 року, перевищивши позначку в 1,175 долара. Це сталося завдяки послабленню торговельної напруги між США та Євросоюзом. Про це 8 липня повідомляє Trading Economics.

Курс євро наближається до найвищого рівня з серпня 2021 року, перевищивши позначку в 1,175 долара.

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Пропозиція США та реакція ЄС

Сполучені Штати запропонували Євросоюзу торговельну угоду, яка передбачає збереження базового тарифу на рівні 10%. Винятки стосуватимуться окремих галузей, зокрема авіації та виробництва алкогольних напоїв. ЄС планує до кінця тижня укласти попередню угоду, щоб зафіксувати цей тариф після 1 серпня. Водночас тривають переговори щодо довгострокової угоди.

Скасування тарифів і нові ризики

Президент США Дональд Трамп скасував додаткові мита на товари з ЄС, які мали набути чинності 9 липня. Це покращило настрій інвесторів. Однак Євросоюз готує відповідні заходи, зокрема мита на американські товари, через раніше запроваджені США тарифи на метали. Представники ЄС заявили: якщо домовленостей не буде досягнуто, вони можуть запровадити експортний контроль або обмежити доступ американських компаній до державних контрактів.

Монетарна політика та прогнози

Ринки очікують, що Європейський центральний банк цього року лише раз знизить відсоткову ставку. За прогнозами аналітиків Trading Economics, курс євро до долара США до кінця кварталу становитиме 1,15.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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vovan9870
vovan9870
8 липня 2025, 13:38
#
Не зростає, а падає. Було 1.185, а зараз 1.17.
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