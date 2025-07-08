НБУ відкликав у ФК «Фрейзер» ліцензію на надання коштів та банківських металів у кредит

Нацбанк відкликав у ТОВ ФК «Фрейзер» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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В чому причина

Національний банк у червні цього року вжив заходів для проведення планової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії. Під час спроби її здійснити було встановлено факт відсутності ТОВ «ФК «Фрейзер» за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

«Фрейзер» з 8 липня 2025 року не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання фінансових послуг, та/або збільшувати розмір зобов’язань за укладеними договорами з надання фінансових послуг).