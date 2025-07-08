Обсяг активів у криптофондах досяг рекордних $188 мільярдів: що нового на ринку

Обсяг активів у криптофондах досяг рекордних $188 мільярдів

Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) у криптофондах досяг рекордної позначки в $188 мільярдів. Про це йдеться у свіжому звіті аналітичної компанії CoinShares. Чистий приплив коштів за тиждень, з 30 червня до 3 липня 2025 року, склав $1,042 мільярда.

Це вже 12-й «зелений» тиждень поспіль для криптофондів. За словами експертів, такий приплив капіталу був зумовлений зростанням цін на криптоактиви. При цьому спостерігається цікава тенденція: біткоїн здає свої позиції, тоді як альткоїни, зокрема Ethereum, зміцнюють їх.

За минулий тиждень фонди на базі біткоїна відзначилися чистим припливом капіталу в розмірі $790 мільйонів. Однак експерти CoinShares зауважили уповільнення надходження коштів у ці продукти. Для порівняння, за попередні три тижні середній щотижневий чистий приплив коштів у біткоїн-ETF становив $1,5 мільярда.

Натомість, продукти на базі Ethereum демонструють позитивну динаміку вже 11 тижнів поспіль. За цей період щотижневий приплив капіталу в ці фонди склав у середньому 1,6% від AUM, тоді як для біткоїн-ETF цей показник становив 0,8%.

За країнами США залишаються лідером із чистим припливом коштів у розмірі $1,025 мільярда. Водночас у Швеції, Канаді, Бразилії та Гонконгу зафіксовано відтік капіталу з криптофондів.

У розрізі постачальників відтоком відзначилися лише дві компанії — Grayscale Investments і CoinShares. Лідируючу позицію, як і раніше, займає iShares, дочірня фірма BlackRock.

Волатильність і ончейн-активність біткоїна впали до рівнів жовтня 2023 року

Активність у мережі біткоїна знизилась до мінімальних за останні 20 місяців значень. Про це повідомляє Forklog.

Сукупний обсяг транзакцій у червні впав на 15% порівняно з травнем — це рівень жовтня 2023 року, коли BTC торгувався в діапазоні $28 000−35 000.

Імовірна волатильність також знизилась до найнижчих позначок за майже два роки.

За даними Blockchain, 5 липня в мемпулі було лише близько 5 000 необроблених транзакцій, згодом — 15 000. Це істотно менше за показники кінця 2024 року, коли в черзі очікувало понад 150 000 транзакцій — на фоні першого прориву позначки $100 000.

«Мемпул біткоїна практично порожній. Частка комісійних доходів майнерів впала нижче відсотка», — зазначив директор із маркетингу Dash Джоел Валенсуела.

За його словами, більшість реальних користувачів покинули мережу навіть попри рекордні ціни. Він охарактеризував ситуацію як кризову: біткоїн або стане банкрутом, або перетвориться на кастодіальний актив під контролем держав і великих гравців.

Засновник Alphractal Жоау Уедсон додав, що порожній мемпул вказує на відсутність роздрібного попиту.

«Зростання черги в мемпулі — це сигнал повернення ритейлу, адже більше транзакцій означає вищий попит на використання мережі», — підкреслив він.

Попри зниження ключових метрик, Волл-Стріт продовжує активно інвестувати в цифрове золото.

Сукупний чистий приплив у спотові біткоїн-ETF у США досяг $50 млрд, а обсяг активів під управлінням перевищив $137 млрд — це 6,29% ринкової капіталізації BTC.

Лише за 4 липня ETF-фонди залучили $601,9 млн.

У червні публічні компанії поповнили свої резерви на 65 000 BTC вартістю близько $7 млрд. Загалом у них накопичено ~3,47 млн BTC — це 16,5% від усієї емісії.

Криптоінвестори вкладають мільярди в токенізовані держоблігації США, шукаючи заміну стейблкоїнам

Криптокомпанії та трейдери активно перерозподіляють мільярди доларів, вкладаючи їх у токенізовані версії взаємних фондів грошового ринку та казначейських облігацій США. Вони шукають більш вигідну альтернативу стейблкоїнам, яка одночасно приноситиме дохід та служитиме заставою у деривативних угодах. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

За даними аналітичної платформи RWA.xyz, загальна сума активів у токенізованих казначейських продуктах США зросла на 80% з початку року, досягнувши $7,4 млрд. Особливо швидке зростання спостерігається у фондах BlackRock, Franklin Templeton та Janus Henderson, чиї сукупні активи потроїлися.

«Стейблкоїни були тимчасовим рішенням. Токенізовані фонди — це справжня угода. Трейдери вже починають переходити», — заявив генеральний директор FundsDLT Олів'є Портенсень.

На відміну від стейблкоїнів, які не приносять прибутку, токенізовані грошові фонди забезпечують дохідність та стабільність. Це робить їх привабливими як для зберігання коштів, так і для використання як застави в угодах з похідними інструментами (наприклад, у процентних свопах).

«Токенізація… надає дешевший і зручніший спосіб купувати фонди, а ліквідність — вища», — додав Портенсень.

За даними видання, це особливо актуально в контексті перемоги президента США Дональда Трампа, який підтримує криптогалузь. На тлі нового президентства очікується прискорення модернізації фінансової інфраструктури за допомогою блокчейн-рішень.

Серед ключових переваг токенізації для фінансової сфери варто відзначити:

Миттєве врегулювання транзакцій: хвилини замість днів.

Зниження витрат на капітал та операційних ризиків.

Прозорість та стандартизація в обліку активів.

Зниження ризику помилок та бюрократії.

Компанія McKinsey оцінила потенційний ринок токенізованих фондів у $2 трильйони, зазначає FT.

Інтерес до токенізованих активів проявляють як криптотрейдери, так і емітенти стейблкоїнів, які шукають прибуткові активи для забезпечення своїх токенів. Наприклад, Sky Money, третій за величиною емітент стейблкоїнів, є основним клієнтом фонду JTRSY від Janus Henderson ($409 млн).

Інституційні інвестори також тестують використання токенізованих казначейських облігацій як застави у позабіржових деривативах.

Журналісти підкреслили, що в червні 2025 року такі великі фінансові установи, як DRW Trading, Tradeweb, BNP Paribas, Citadel, Goldman Sachs, та інші, інвестували $135 млн у Digital Asset — компанію, що створює блокчейн-інфраструктуру для токенізованих активів.

Японська Metaplanet збільшила свої біткоїн-резерви до 15 555 BTC, витративши $239 млн

Японська інвестиційна компанія Metaplanet оголосила про придбання 2 205 біткоїнів на суму $238,7 мільйона. Таким чином, загальний обсяг її крипторезервів сягнув 15 555 BTC.

Угода відбулася за середньою ціною близько $108 237 за монету, повідомив CEO компанії Саймон Герович. Наразі біткоїн-резерви Metaplanet оцінюються в $1,7 мільярда.

За даними порталу Bitcointreasuries.net, Metaplanet посідає п'яте місце серед найбільших публічних власників біткоїна. Лідером залишається компанія Strategy (раніше MicroStrategy), на рахунках якої перебуває 597 325 BTC. Цей обсяг капіталу станом на 7 липня 2025 року оцінюється в понад $65 мільярдів.

Згідно з останнім звітом, Metaplanet продемонструвала зростання виторгу за підсумками II кварталу. Показник досяг позначки 1,1 мільярда ієн ($7,6 мільйона), що на 42,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Герович назвав таке зростання підтвердженням ефективності стратегії компанії, заснованої на біткоїн-стандарті.

У червні Metaplanet оголосила оновлену мету — досягти 210 000 BTC у резервах до кінця 2027 року. Це еквівалентно майже $23 мільярдам за поточними цінами.

Акції компанії не продемонстрували помітної реакції на новину про нові закупівлі біткоїна. За минулу добу цінні папери під тикером 3350 подорожчали на 0,45%. При цьому місячний приріст склав 21,9%, за даними TradingView.

Ринкова капіталізація Metaplanet тримається на позначці $6,96 мільярда.