Курс валют: долар в банках подорожчав на сім копійок

У вівторок, 8 липня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 2 копійки. Євро додало 3 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,07 грн, євро купують за 48,87 грн, а продають за 49,52 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,72, євро — 49,30−49,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,86−41,89 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 49,16−49,18 грн/євро.

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