У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Укравтопром.
8 липня 2025, 10:45
За пів року українці придбали майже 31,8 тисяч електромобілів
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Скільки авто купили
- Легкових — 30763 од. (+28%)
- Комерційних — 987 од. (+112%)
- Електробусів — 3 од. (+200%)
Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.
Топ-5 нових електромобілів
- Byd Song Plus EV — 967 од.;
- VW ID.Unyx — 830 од.;
- Honda eNS1 — 441 од.;
- Zeekr 7X — 402 од.;
- Zeekr 001 — 366 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
- Tesla Model Y — 2968 од.;
- Nissan Leaf — 2853 од.;
- Tesla Model 3 — 2670 од.;
- Kia Niro EV — 1664 од.;
- Hyundai Kona Electric — 1496 од.
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Джерело: Мінфін
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