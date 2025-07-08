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8 липня 2025, 10:45

За пів року українці придбали майже 31,8 тисяч електромобілів

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Укравтопром.

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од.
Фото: depositphotos

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Скільки авто купили

  • Легкових — 30763 од. (+28%)
  • Комерційних — 987 од. (+112%)
  • Електробусів — 3 од. (+200%)

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.

Топ-5 нових електромобілів

  • Byd Song Plus EV — 967 од.;
  • VW ID.Unyx — 830 од.;
  • Honda eNS1 — 441 од.;
  • Zeekr 7X — 402 од.;
  • Zeekr 001 — 366 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

  • Tesla Model Y — 2968 од.;
  • Nissan Leaf — 2853 од.;
  • Tesla Model 3 — 2670 од.;
  • Kia Niro EV — 1664 од.;
  • Hyundai Kona Electric — 1496 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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