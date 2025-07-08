Квартальний операційний прибуток Samsung впав на 56%

Samsung Electronics у другому кварталі скоротив операційний прибуток на 56% у річному вираженні, до приблизно 4,6 трлн південнокорейських вон ($3,3 млрд). Про це пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Аналітики в середньому оцінювали прибуток компанії на рівні 6,2 трлн, за результатами опитування LSEG SmartEstimates.

Зниження прибутку в поквартальному вираженні зафіксовано вперше за два роки і було пов'язане з обмеженнями на постачання мікрочіпів у Китай. В абсолютному вираженні операційний прибуток виявився мінімальним за півтора роки.

За оцінкою Samsung, виручка компанії в минулому кварталі змінилася слабко і склала 74 трлн.

Також компанія оголосила про програму buyback на 3,9 трлн.

З початку 2025 року капіталізація Samsung збільшилася на 15%, до 405 трлн.

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.