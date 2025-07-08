Безкоштовне навчання для ветеранів та їхніх дітей в університетах України: нова освітня програма

Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості» оголосив про запуск масштабної освітньої ініціативи для ветеранів, захисників, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв. Програма реалізується у партнерстві з низкою провідних університетів України та міжнародними компаніями.

🔹Понад 100 освітніх програм і 30+ спеціальностей доступні для безоплатного* навчання.

🔹 Пропонуються формати: денна, заочна, онлайн.

🔹 Учасники отримують психологічну підтримку, реабілітацію, індивідуальний супровід та допомогу з працевлаштуванням.

🔹 Додатково передбачено профорієнтаційні зустрічі, консультації щодо вступу, грантові можливості та проєкти з відбудови України.

Партнерські можливості відкривають двері до роботи у таких компаніях, як Google, Microsoft, Cisco, Axor, Barks та інших.

«Ми не просто навчаємо, ми створюємо умови для нової, стійкої та гідної ролі ветерана у цивільному житті,» — зазначив керівник проєкту Артем Гончаренко.

📍 Географія програми охоплює всю Україну. До ініціативи долучилися:

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

НУФВСУ (із навчально-реабілітаційним центром для ветеранів)

Західноукраїнський національний університет

Національний університет «Полтавська політехніка»

Прикарпатський національний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування

Дрогобицький національний педагогічний університет

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Деталі та сайті

* Безоплатне навчання передбачає участь у державних програмах компенсації, грантах, стипендіях або підтримці від роботодавців. Вступ — у межах основної вступної кампанії у встановлені строки.