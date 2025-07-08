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8 липня 2025, 11:33

Безкоштовне навчання для ветеранів та їхніх дітей в університетах України: нова освітня програма

Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості» оголосив про запуск масштабної освітньої ініціативи для ветеранів, захисників, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв. Програма реалізується у партнерстві з низкою провідних університетів України та міжнародними компаніями.

Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості» оголосив про запуск масштабної освітньої ініціативи для ветеранів, захисників, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв.

🔹Понад 100 освітніх програм і 30+ спеціальностей доступні для безоплатного* навчання.

🔹 Пропонуються формати: денна, заочна, онлайн.

🔹 Учасники отримують психологічну підтримку, реабілітацію, індивідуальний супровід та допомогу з працевлаштуванням.

🔹 Додатково передбачено профорієнтаційні зустрічі, консультації щодо вступу, грантові можливості та проєкти з відбудови України.

Партнерські можливості відкривають двері до роботи у таких компаніях, як Google, Microsoft, Cisco, Axor, Barks та інших.

«Ми не просто навчаємо, ми створюємо умови для нової, стійкої та гідної ролі ветерана у цивільному житті,» — зазначив керівник проєкту Артем Гончаренко.

📍 Географія програми охоплює всю Україну. До ініціативи долучилися:

  • Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
  • НУФВСУ (із навчально-реабілітаційним центром для ветеранів)
  • Західноукраїнський національний університет
  • Національний університет «Полтавська політехніка»
  • Прикарпатський національний університет
  • Національний університет біоресурсів і природокористування
  • Дрогобицький національний педагогічний університет
  • Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Деталі та сайті

* Безоплатне навчання передбачає участь у державних програмах компенсації, грантах, стипендіях або підтримці від роботодавців. Вступ — у межах основної вступної кампанії у встановлені строки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
red162
red162
8 липня 2025, 13:49
#
Бла-бла багато розумних слів, для початку щоб отримати статус сімї ветерана чи захисника треба пройти 8 кругів пекла.Про це чомусь не пишуть
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 липня 2025, 14:05
#
Пф, ставлю косарь против бакса, что все будет как и с обычным бюджетом или для тех же сирот — 1 место на топовые специальности и 150 на агрономию какую-то
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