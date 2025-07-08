Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості» оголосив про запуск масштабної освітньої ініціативи для ветеранів, захисників, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв. Програма реалізується у партнерстві з низкою провідних університетів України та міжнародними компаніями.
Безкоштовне навчання для ветеранів та їхніх дітей в університетах України: нова освітня програма
🔹Понад 100 освітніх програм і 30+ спеціальностей доступні для безоплатного* навчання.
🔹 Пропонуються формати: денна, заочна, онлайн.
🔹 Учасники отримують психологічну підтримку, реабілітацію, індивідуальний супровід та допомогу з працевлаштуванням.
🔹 Додатково передбачено профорієнтаційні зустрічі, консультації щодо вступу, грантові можливості та проєкти з відбудови України.
Партнерські можливості відкривають двері до роботи у таких компаніях, як Google, Microsoft, Cisco, Axor, Barks та інших.
«Ми не просто навчаємо, ми створюємо умови для нової, стійкої та гідної ролі ветерана у цивільному житті,» — зазначив керівник проєкту Артем Гончаренко.
📍 Географія програми охоплює всю Україну. До ініціативи долучилися:
- Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
- НУФВСУ (із навчально-реабілітаційним центром для ветеранів)
- Західноукраїнський національний університет
- Національний університет «Полтавська політехніка»
- Прикарпатський національний університет
- Національний університет біоресурсів і природокористування
- Дрогобицький національний педагогічний університет
- Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
* Безоплатне навчання передбачає участь у державних програмах компенсації, грантах, стипендіях або підтримці від роботодавців. Вступ — у межах основної вступної кампанії у встановлені строки.
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