Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 028 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 липня 2025, 8:14
Втрати ворога за 7 липня: 1 070 російських окупантів та 172 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1028610 (+1070) осіб
- танків — 10995 (+0) од
- бойових броньованих машин — 22967 (+4) од
- артилерійських систем — 30034 (+41) од
- РСЗВ — 1434 (+2) од
- засоби ППО — 1192 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44230 (+172)
- крилаті ракети — 3439 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54456 (+86)
- спеціальна техніка — 3927 (+0)
Джерело: Мінфін
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