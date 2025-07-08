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8 липня 2025, 8:37

Ukraine Recovery Conference: ЄБРР готує низку угод з Україною

Європейський банк реконструкції та розвитку на конференції з питань відновлення у Римі (Ukraine Recovery Conference) 10−11 липня планує підписати нові угоди з Україною. Йдеться про домовленості з фінансування проєктів розподіленої генерації та відновлювальної е/е, покриття кредитних ризиків банків, інвестицій в місцеву інфраструктуру, повідомила пресслужба банку.

Європейський банк реконструкції та розвитку на конференції з питань відновлення у Римі (Ukraine Recovery Conference) 10−11 липня планує підписати нові угоди з Україною.
Фото: depositphotos

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Що відомо

ЄБРР, який виділив 7,2 мільярда євро Україні під час війни, пообіцяв непохитну підтримку.

«Це був нелегкий рік для України. Лише кілька місяців тому ми сподівалися, що це буде конференція з реконструкції, яка відбудеться після війни, але ми ще не досягли цього», — сказала президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Енергетика

Пріоритетом ЄБРР в Україні є зміцнення енергетичної безпеки. Російські атаки серйозно пошкодили більшість теплових електростанцій країни та близько 30 відсотків її гідроелектростанцій, що призвело до порушення майже двох третин загального виробництва електроенергії в Україні.

У відповідь ЄБРР підпише на URC нові енергетичні проєкти, зосереджені на розподіленій генерації та відновлюваних джерелах енергії. Разом з ЄС та іншими донорами він також оголосить про плани щодо зниження ризиків інвестицій у відновлювану енергетику для залучення більшого приватного капіталу.

Майже третина фінансування, яке Банк спрямував в Україну під час війни, а саме 2,4 мільярда євро, була спрямована в енергетичний сектор.

Підтримка муніципальних інвестицій

Банк також підпише кредитні, авансові, грантові або гарантійні угоди з кількома українськими містами, продовжуючи рішучу підтримку муніципальних інвестицій, які допомагають покращити життя людей.

Фінансовий сектор

У фінансовому секторі ЄБРР розділить ризики банків-партнерів щодо деяких їхніх кредитів, що дозволить їм надавати до 900 мільйонів євро нових субкредитів компаніям у критично важливих галузях, таких як агробізнес, виробництво, фармацевтика, транспорт і логістика, а також позичальникам-позичальникам, які прагнуть реалізувати проекти енергетичної безпеки.

Це включатиме найбільший на сьогоднішній день механізм розподілу ризиків портфеля, запроваджений в Україні, що дозволить охопити рекордні компанії та зміцнити стійкість приватного сектору України.

Розвиток фондів акцій та ринків капітал

Банк також підтримує розвиток фондів акцій та ринків капіталу, щоб допомогти мобілізувати іноземні інвестиції, необхідні для реконструкції, відповідно до рекомендацій останнього огляду Міжнародного валютного фонду.

Для розвитку ринків капіталу ЄБРР підпише Меморандум про взаєморозуміння з Національним банком України, Міністерством фінансів та Комісією фондового ринку, який підтримає створення більш ефективної, вертикально інтегрованої фондової біржі та клірингових послуг після проведення торгів.

На конференції URC ЄБРР здійснить акціонерні інвестиції в фонд технологій на ранній стадії розвитку разом з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Це частина ширшого портфеля можливостей фінансування на суму близько 100 мільйонів євро, спрямованих на загальне залучення капіталу близько 600 євро в секторах інфраструктури, приватного капіталу та венчурного капіталу.

Хартія стійкості людського капіталу

Разом з Міністерством економіки ЄБРР розробив Хартію стійкості людського капіталу, яка буде представлена ​​на конференції високого рівня за участю віце-прем'єр-міністра Юлії Свириденко та президента Рено-Бассо.

Рідкісноземельні елементи та стратегічні метали

Рідкісноземельні елементи та стратегічні метали також будуть у центрі уваги після нещодавньої угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною.

З огляду на зростання попиту на графіт, стратегічний матеріал, що використовується в батареях та оборонній галузі, ЄБРР заявить про свою зацікавленість у підтримці розробки родовища природного графіту в Україні, яке Європейська Комісія визнала стратегічним.

Щоб допомогти у розвитку ринку критично важливої ​​сировини, ЄБРР також розпочне другий етап свого проєкту з оцифрування паперового архіву геологічних даних України, щоб зробити інформацію про родовища корисних копалин доступнішою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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