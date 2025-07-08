Швейцарія виділить на відновлення України 5 млрд франків

Швейцарія вирішила виділити на відновлення України 5 млрд франків. Допомогу нададуть протягом наступних років. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

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Що відомо

У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Маєю Рінікер.

«Я вважаю, що це важливі сигнали в такий складний для людей період — бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують. І бачити їх не тільки в столиці, тому ми дуже високо цінуємо це», — наголосив Зеленський.

Голова української держави подякував за підтримку гуманітарного розмінування України, а також фінансову допомогу, «зокрема й рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років».