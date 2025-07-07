ШІ та DeepTech домінують серед «єдинорогів», загальна оцінка яких сягнула $4,9 трлн — Barclays

Глобальна екосистема приватних компаній-«єдинорогів» продовжує зростати, а їхня сукупна оцінка перевищила $4,9 трлн. Новими лідерами, що найшвидше досягають мільярдної капіталізації, стали стартапи у сферах штучного інтелекту (ШІ) та глибоких технологій (DeepTech). Про це у понеділок, 7 липня, пише Investing.com із посиланням на дослідження британського банку Barclays.

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Основні тенденції та зрілі сектори

Згідно зі звітом, венчурні інвестори зміщують свою увагу на компанії, які або інтегрують у свої продукти ШІ, або вже мають прибуткові та зрілі бізнес-моделі.

Аналітики банку зазначають, що ознаки зрілості та інновацій демонструють кілька ключових напрямків: ШІ, програмне забезпечення як послуга (SaaS), біофармацевтика, медичні технології, електронна комерція, фінтех, технології для ланцюгів постачання та кібербезпека. Водночас такі сектори, як кліматичні та мобільні технології, були описані як «відносно менш усталені».

Активність «виходів» та тиск на оцінку

У звіті вказується на зростання активності так званих «виходів» — продажу компаній стратегічним інвесторам або їх виходу на публічний фондовий ринок (IPO). Це розглядається як ключовий каталізатор для ширшого впровадження технологій, які розробляють «єдинороги».

Водночас у Barclays визнають, що хоча медіанні оцінки приватних компаній залишаються високими, під час публічних розміщень вони часто стикаються з тиском у бік зниження вартості.

Обмежена прозорість даних

Аналітики банку також звертають увагу на обмежену прозорість ринку. У звіті зазначається, що 60% компаній-«єдинорогів» не розкривали свою оцінку протягом останніх двох років, що ускладнює повний аналіз. Попри це, звіт вказує на висхідний оптимізм серед інвесторів щодо подальшого росту сектору.