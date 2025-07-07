НБУ у червні оштрафував два банки та 21 фінкомпанію за порушення фінмоніторингу

Національний банк України у червні 2025 року застосував заходи впливу до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загалом заходи торкнулися 23 учасників ринку. Про це у понеділок, 7 липня, повідомила пресслужба Національного банку.

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Великі штрафи для банків

Найбільші штрафи отримали два банки за системні порушення у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

АТ «КРИСТАЛБАНК» було оштрафовано на 20,3 млн грн. Основна причина — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, що призвело до низки інших проблем, зокрема, у перевірці клієнтів (включно з членом сім'ї політично значущої особи), управлінні ризиками та наданні інформації інспекційній групі НБУ.

АТ «АБ «РАДАБАНК» отримав штраф у розмірі 15 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недоліки у процедурі належної перевірки нових та існуючих клієнтів.

Порушення у небанківському секторі

Серед небанківських установ найбільший штраф отримала страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС» — 5,7 млн грн за аналогічні системні порушення у сфері фінмоніторингу, зокрема, за неналежну роботу з високоризиковими клієнтами, пов'язаними з державою-агресором.

Низка інших компаній отримали менші штрафи. Наприклад, дві фінансові компанії були оштрафовані на 200 тис. грн кожна за порушення правил роботи пунктів обміну валют, пов'язані з несправністю систем відеоспостереження. Ще шість компаній отримали штрафи по 51 тис. грн за неподання або несвоєчасне подання звітності до НБУ.

Письмові застереження

Крім штрафів, Нацбанк застосував і м'якші заходи впливу. Письмові застереження отримали, зокрема, обидва згадані банки, а також ще 11 ломбардів та фінансових компаній, переважно за порушення строків подання звітності.