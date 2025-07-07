Курс валют: долар у банках продається по 42 гривні

До закриття міжбанку, 7 липня, курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 7 липня Закриття 7 липня Зміни долар 41,72/41,76 41,86/41,89 14/13 євро 49,06/49,09 49,13/49,15 7/6

Офіційний курс: На вівторок, 8 липня, НБУ встановив такий курс гривні у парі з доларом: 41,7975. Це на 7 копійок більше, ніж у понеділок (41,7341). Водночас курс гривні у парі з євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,0285, що на 9 копійок менше, ніж у понеділок (49,1210).

Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 49,00−49,50 грн за євро. Зокрема у ПУМБі продаж долара здійснюється по 42,10, а у Приватбанку по 41,99.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,70, євро — 49,27−49,45 грн.

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