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7 липня 2025, 18:15

Українці втрачають інтерес до купівлі новобудов, а ринок оренди б'є рекорди — дослідження

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA оприлюднив свіжу аналітику ринку житла в Україні за червень 2025 року. Дослідження охоплює первинний та вторинний ринки, а також сегмент оренди. У фокусі — зміни цін, рівня попиту та обсягів пропозиції порівняно з травнем 2025-го та аналогічним періодом минулого року.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.
Фото: depositphotos

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Первинний ринок: стабільні ціни й зниження попиту

Пропозиція

У червні працювали 80 % відділів продажу новобудов. За місяць введено в експлуатацію 4 новобудови (7 секцій) — у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській і Полтавській областях. Найвищу частку зданих об'єктів зафіксовано у Рівненській (68 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (54 %) областях.

Ціни

Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків. Київ утримує лідерство за вартістю квадратного метра — $1 407/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій та Сумській областях.

Попит

Інтерес до новобудов знизився майже в усіх регіонах. Найбільше падіння зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях. Значне зростання попиту з достатньою вибіркою даних для аналізу спостерігається тільки в Закарпатській області (+19%).

Вторинний ринок: ціни зростають, попит — теж

Пропозиція

Найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві. У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано падіння пропозиції.

Ціни

За даними маркетплейсу DIM.RIA впродовж червня вартість вторинного житла продовжує зростати майже по всій України. Херсонська область демонструє найшвидше зростання цін — +8 %, хоча залишається найдешевшою.

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $93,3 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (понад $140 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($50 тис.).

Попит

Значний спалах попиту на вторинну нерухомість зафіксовано у Тернопільській (+35%), Сумській (+28%) та Івано-Франківській (+13%) областях.

Ринок оренди: попит б'є рекорди

Пропозиція

За даними аналітиків DIM.RIA у червні ринок оренди продовжує демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами.

Найбільше нових оголошень з'явилось у Сумській (+79%) та Чернігівській (+60%) областях. Однак за кількісними показниками ці регіони мають одні з найнижчих пропозицій на ринку.

Натомість у Запорізькій та Волинській областях у червні кількість пропозицій зменшилась на 22%. У Києві падіння склало 3% у порівнянні з травнем.

Ціни

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн. У розрізі 1-кімнатних квартир тривалий час найдорожчим районом був Печерський, однак у червні лідером став Шевченківський район — середня вартість становить 23,3 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,2 тис. грн.

У більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків, винятки — Полтавська, Запорізька, Миколаївська (зростання на 7%), Кіровоградська (-27%), Закарпатська (-8%) області.

Попит

У червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду: згідно даних аналітичного центру DIM.RIA зацікавленість спостерігається абсолютно у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Черкаській — 1:52.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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