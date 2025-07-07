Гривня міцнішає до євро: НБУ встановив курси на вівторок

Національний банк встановив нові курси гривні до євро, долара та польського злотого. У порівнянні із понеділком, українська валюта трохи зміцнилась. Про це свідчать дані НБУ за 7 липня.

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На вівторок, 8 липня, НБУ встановив такий курс гривні у парі з доларом: 41,7975. Це на 7 копійок більше, ніж у понеділок (41,7341).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс гривні у парі з євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,0285, що на 9 копійок менше, ніж у понеділок (49,1210).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок, 8 липня, встановив такий курс гривні до польського злотого: 11,5424. Це на 3 копійки менше (у понеділок курс був 11,5665).

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