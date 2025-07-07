Ветеран PRO — цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де зібрані всі ключові послуги. Без черг та бюрократії — все у смартфоні. Про це написав міністр Михайло Федоров.
7 липня 2025, 17:17
В «Дії» запустили новий цифровий простір — Ветеран PRO
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як скористатися Ветеран PRO
- Завантажте або оновіть Дію та авторизуйтеся.
- У розділі Послуги відкрийте Ветеран PRO.
- Оберіть потрібну послугу.
Які послуги вже доступні у Ветеран PRO
- Пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб
- Ветеранський спорт
- єОселя
- єВідновлення
- Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
- Подання заяви про субсидію
За словами Федорова, це лише початок. Наступний крок — розширення переліку послуг, щоб ветерани могли швидко отримувати послуги та взаємодіяти з державою в декілька кліків.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі