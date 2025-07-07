Стратегія біткоїн-резервів може швидко втратити актуальність — аналітик Glassnode

Популярна стратегія, за якою компанії накопичують біткоїни у своїх корпоративних резервах, може виявитися короткостроковою тенденцією, а її життєвий цикл — значно коротшим, ніж очікує більшість інвесторів. Таку думку висловив провідний аналітик Glassnode Джеймс Чек.

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Не змагання, а стійка стратегія

За його словами, ринок переходить у нову фазу, де простий факт накопичення біткоїнів вже не буде достатнім для успіху компанії. Ключовим фактором стає наявність стійкої бізнес-моделі, здатної підтримувати цю стратегію в довгостроковій перспективі.

«Йдеться не про змагання, у кого більше. Йдеться про те, наскільки серйозним і сталим є ваш продукт і стратегія, щоб підтримувати накопичення», — зазначив Чек.

На його думку, «випадковим гравцям», які почали купувати біткоїн лише на хвилі популярності, буде дедалі складніше утримувати високу оцінку своїх акцій без чіткої ніші та довгострокового бачення.

Пережити «криптозиму»

Джеймс Чек також додав, що хоча роздрібні спекулянти активно купують акції таких компаній, їхній фінансовий ресурс є обмеженим. Він протиставив нових гравців компанії MicroStrategy, яка, на його думку, має значно більший запас міцності.

«Я вважаю, що лише кілька компаній зможуть реалізовувати цю стратегію достатньо довго, щоб пережити криптозиму», — підсумував він.

Що таке «криптозима» і чому її бояться інвестори

«Криптозима» — це сленговий термін, який використовується для опису тривалого ведмежого ринку в криптоіндустрії. Цей період характеризується:

Різким та затяжним падінням цін: Вартість основних криптовалют, як-от біткоїн, може впасти на 80% і більше від своїх історичних максимумів.

Зниженням торгової активності: Обсяги торгів на біржах значно скорочуються.

Втратою інтересу: Зникає ажіотаж у ЗМІ та серед роздрібних інвесторів.

Історично ринок пережив кілька таких «зим», зокрема у 2018−2019 та 2022−2023 роках. Під час цих періодів багато криптовалютних проєктів та компаній, які не мали стійкої бізнес-моделі або достатнього фінансування, збанкрутували. Саме тому здатність «пережити криптозиму» вважається головним тестом на життєздатність для будь-якого проєкту в цій сфері.