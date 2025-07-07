П'ять найбільших фармритейлерів України сплатили 4,5 млрд до бюджету

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 липня 2025, 14:24

П'ять найбільших фармритейлерів України сплатили 4,5 млрд до бюджету

П'ять найбільших фармритейлерів України — Мережа Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1−1», Аптека «Бажаємо здоров’я» та «Аптека Доброго Дня», які входять до Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), запустили масштабні соціальні та благодійні ініціативи. Загалом вони сплатили 4,5 млрд до бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну статистику.

П'ять найбільших фармритейлерів України — Мережа Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1-1», Аптека «Бажаємо здоров’я» та «Аптека Доброго Дня», які входять до Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), запустили масштабні соціальні та благодійні ініціативи.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повномасштабна війна спонукала українські аптечні мережі переосмислити свою роль у суспільстві. Одним з таких проєктів стали мобільні аптечні пункти (МАПи), які возять ліки у віддалені та прифронтові села.

Такі «аптеки на колесах» працюють у Харківській, Херсонській, Сумській, Київській, Одеській, Рівненській та Волинській областях, де часто є єдиним способом отримати необхідні медикаменти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 липня 2025, 14:49
#
Да не может быть!!!
Уважаемая редакция, в феврале, вы, размещали «помойные» заявления ряда «депутатов» и одновременно предоставляли возможность всем местным «патриотам» выливать на военно политическое руководство Украины , ведра грязи по поводу решения Каб Мина связанное с «регулированием» цен на лекарства.
И что? А теперь вы поменяли «риторику» ?
А где данные для сравнения с показателями 2024 года?
Спасибо, уважаемая редакция за отличную работу!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 липня 2025, 15:06
#
А что там с бензином на заправках, появился?
Напомнить вам как с вашего ресурса «летели» новости о том что бензина с 1 марта НЕ БУДЕТ?
И как «патриоты» которых вы крышуете, выливали «грязь» по этому поводу?
Модератор України 17 лютого 2025, 18:08

Ніна Южаніна: 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена❗

Причина — з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну № 601…
…Бо бездіяльність влади відчує кожен❗


…так что , уважаемая редакция, вы лично ..відчули бездіяльність влади???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами