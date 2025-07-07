П'ять найбільших фармритейлерів України сплатили 4,5 млрд до бюджету

П'ять найбільших фармритейлерів України — Мережа Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1−1», Аптека «Бажаємо здоров’я» та «Аптека Доброго Дня», які входять до Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), запустили масштабні соціальні та благодійні ініціативи. Загалом вони сплатили 4,5 млрд до бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну статистику.

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Повномасштабна війна спонукала українські аптечні мережі переосмислити свою роль у суспільстві. Одним з таких проєктів стали мобільні аптечні пункти (МАПи), які возять ліки у віддалені та прифронтові села.

Такі «аптеки на колесах» працюють у Харківській, Херсонській, Сумській, Київській, Одеській, Рівненській та Волинській областях, де часто є єдиним способом отримати необхідні медикаменти.