П'ять найбільших фармритейлерів України — Мережа Аптек «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 9−1−1», Аптека «Бажаємо здоров’я» та «Аптека Доброго Дня», які входять до Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), запустили масштабні соціальні та благодійні ініціативи. Загалом вони сплатили 4,5 млрд до бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну статистику.
7 липня 2025, 14:24
П'ять найбільших фармритейлерів України сплатили 4,5 млрд до бюджету
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Повномасштабна війна спонукала українські аптечні мережі переосмислити свою роль у суспільстві. Одним з таких проєктів стали мобільні аптечні пункти (МАПи), які возять ліки у віддалені та прифронтові села.
Такі «аптеки на колесах» працюють у Харківській, Херсонській, Сумській, Київській, Одеській, Рівненській та Волинській областях, де часто є єдиним способом отримати необхідні медикаменти.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Уважаемая редакция, в феврале, вы, размещали «помойные» заявления ряда «депутатов» и одновременно предоставляли возможность всем местным «патриотам» выливать на военно политическое руководство Украины , ведра грязи по поводу решения Каб Мина связанное с «регулированием» цен на лекарства.
И что? А теперь вы поменяли «риторику» ?
А где данные для сравнения с показателями 2024 года?
Спасибо, уважаемая редакция за отличную работу!!!
Напомнить вам как с вашего ресурса «летели» новости о том что бензина с 1 марта НЕ БУДЕТ?
И как «патриоты» которых вы крышуете, выливали «грязь» по этому поводу?
Модератор України 17 лютого 2025, 18:08
Ніна Южаніна: 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена❗
Причина — з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну № 601…
…Бо бездіяльність влади відчує кожен❗
…так что , уважаемая редакция, вы лично ..відчули бездіяльність влади???