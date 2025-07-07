НБУ увів в обіг нову монету — «Українська бавовна. БПЛА Vampire»

7 липня в обіг вийшла нова монета з серії «Збройні Сили України», що логічно продовжує цей тематичний напрям. Це — пам’ятна монета «Українська бавовна. БПЛА «Vampire», присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як виглядає пам’ятна монета

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч — підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

Нареверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання — у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети — напис VAMPIRE.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Як придбати

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб'юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.