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7 липня 2025, 14:01

НБУ увів в обіг нову монету — «Українська бавовна. БПЛА Vampire»

7 липня в обіг вийшла нова монета з серії «Збройні Сили України», що логічно продовжує цей тематичний напрям. Це — пам’ятна монета «Українська бавовна. БПЛА «Vampire», присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

7 липня в обіг вийшла нова монета з серії «Збройні Сили України», що логічно продовжує цей тематичний напрям.

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Як виглядає пам’ятна монета

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч — підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

Нареверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання — у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети — напис VAMPIRE.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Як придбати

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб'юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
antibiotik1
antibiotik1
7 липня 2025, 14:10
#
А можна монету травень шашлики 2022? або — гiрше вже не будет? або — нi переговорам с рф. Хочется что-то такое, потужное а не это все
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
7 липня 2025, 14:12
#
Або монету «яйця по 17 грн.»
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