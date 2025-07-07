Ослаблення долара на 10% призведе до зростання інфляції США на 0,3 пункту — прогноз

Падіння курсу долара США на 10% призведе до додаткового зростання інфляції в США на 0,3 відсоткового пункту. Цей фактор посилить вже існуючий інфляційний тиск, спричинений торговельними митами, цінами на нафту та обмеженнями імміграції. Про це йдеться в аналітичному огляді компанії Apollo Global Management.

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Консенсус щодо зростання інфляції

Аналітики зазначають, що в найближчі місяці варто очікувати на подальше зростання інфляції. Цей прогноз поділяють як експерти ринку, так і сама Федеральна резервна система США.

У звіті наголошується, що на тлі існуючих проінфляційних факторів, як-от мита та ціни на енергоносії, ослаблення національної валюти стане додатковим чинником, що штовхатиме ціни вгору.

Як ослаблення долара впливає на інфляцію

Цей економічний зв'язок називається ефектом перенесення обмінного курсу (exchange rate pass-through). Він працює за таким принципом:

Коли долар США слабшає, іноземні товари автоматично стають дорожчими для американських споживачів та бізнесу. Наприклад, якщо європейський товар коштує 100 євро, при курсі $1.10 за євро його ціна для американця становить $110. Якщо долар ослабне і курс стане $1.20 за євро, той самий товар коштуватиме вже $120.

Це стосується не лише готової продукції (електроніки, автомобілів), а й сировини та комплектуючих, які американські компанії закуповують за кордоном. Зростання вартості імпорту змушує виробників підіймати ціни на свою кінцеву продукцію. Таким чином, ослаблення національної валюти безпосередньо «імпортує» інфляцію в країну, що відображається у зростанні індексу споживчих цін (CPI).