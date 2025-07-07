Що буде з курсом долара до кінця 2025 року

Зв’язок між процентною ставкою Федеральної резервної системи США та курсом долара залишається ключовим чинником, який визначає динаміку валютних ринків. Однак у 2025 році класична формула — вища ставка, міцніший долар — почала давати збої. Попри збереження ставки на рівні 4.25−4.50% протягом чотирьох засідань поспіль, долар із початку року ослаб приблизно на 15%, продемонструвавши найбільше падіння з 1970-х років. Причини цього полягають не лише в очікуваннях швидкого розвороту політики ФРС, а й у зростаючому бюджетному дефіциті США, нестабільній торговельній політиці та зростаючому політичному тиску на регулятора.

На початок липня 2025 року, зазначають аналітики XFINE, практично всі провідні інвестиційні банки переглянули свої прогнози щодо дій ФРС. Goldman Sachs очікує три зниження ставки — у вересні, жовтні та грудні — по 25 базисних пунктів кожне. Citigroup і UBS припускають, що ставка може бути знижена на 75−100 пунктів уже до кінця поточного року, залежно від темпів охолодження ринку праці та інфляції. Керівники регіональних резервних банків також обережно сигналізують про можливість пом’якшення політики восени, хоча формально риторика ФРС залишається стриманою. Тим не менш, ринок уже закладає в ціни початок нового циклу зниження в третьому кварталі, що неминуче чинить тиск на долар.

Додатковим фактором, що ослаблює долар, стало намір адміністрації США з 9 липня запровадити нову серію торговельних мит, які охоплюють понад 100 країн. Це викликало хвилю критики з боку міжнародних партнерів і посилило побоювання інвесторів щодо перспектив глобальної торгівлі. Водночас президент Дональд Трамп посилив тиск на голову ФРС Джерома Пауелла, публічно закликаючи його до агресивного зниження ставки. Такі сигнали лише посилюють побоювання з приводу підриву незалежності американського регулятора, що саме по собі є чинником, здатним спровокувати відтік капіталу з доларових активів.

На цьому тлі провідні аналітичні центри та банки оновили свої прогнози щодо основних валютних пар. Згідно з липневим опитуванням агентства Reuters, переважна більшість стратегів очікує подальшого ослаблення долара протягом найближчих 12 місяців. За розрахунками експертів брокерської компанії XFINE, прогноз по парі EUR/USD у середньому перебуває в діапазоні 1.18−1.20 до середини 2026 року, а в окремих сценаріях може досягти 1.22. Британський фунт, згідно з оцінками TD Economics та HSBC, зміцниться до рівня 1.38−1.42 долара, а японська єна, попри все ще м’яку політику Банку Японії, має потенціал зміцнення до рівнів близько 150 за долар. Особливий інтерес інвесторів викликає євро, який на тлі стабілізації політики ЄЦБ та відтоку коштів із доларових активів може у середньостроковій перспективі стати головним бенефіціаром зміни глобального валютного балансу.

Довгострокові орієнтири також зміщуються не на користь долара. Deutsche Bank, UBS і BNP Paribas припускають, що до 2030 року пара EUR/USD може досягти рівнів у зоні 1.30, особливо якщо тиск на бюджет США продовжить зростати. Бюджетний дефіцит вже перевищив $3.3 трлн і, за прогнозами Міністерства фінансів, може далі зростати на тлі нових програм фінансування інфраструктури та оборони. Це створює стійкий інфляційний фон і послаблює аргументи на користь сильного долара. Крім того, геополітична напруженість, включаючи нові мита та можливі торговельні війни, підриває статус долара як універсального захисного активу.

Варто зазначити, що окрім очікувань щодо ставки та фіскального тиску на долар, ключову роль відіграє також зміна глобальних потоків капіталу. Китай, Індія, Саудівська Аравія та інші великі економіки продовжують політику дедоларизації, нарощуючи розрахунки в національних валютах і диверсифікуючи резерви на користь золота, євро та юаня. Це знижує структурний попит на долар у міжнародних розрахунках, особливо в країнах, що розвиваються. В таких умовах навіть тимчасове збереження ставки ФРС на поточному рівні не здатне кардинально змінити тренд.

Таким чином, зазначають у XFINE, попри стриману офіційну риторику ФРС, ринок уже живе у логіці швидкого розвороту. Тиск з боку адміністрації, уповільнення економіки, зростаючий дефіцит і зовнішньоторговельні ризики — усе це свідчить про те, що долар вступає у фазу системного ослаблення. Якщо до кінця року ставка дійсно буде знижена хоча б двічі, курс EUR/USD, найімовірніше, зможе закріпитися вище 1.20. Фунт і єна також отримають підтримку, а індекс долара (DXY) опуститься до позначки 90.0.

Ці процеси відбуваються на тлі ширшої трансформації світової фінансової архітектури, в якій долар поступово втрачає статус безальтернативної валюти. Сценарій розвороту ставки та ослаблення долара, судячи з поточних оцінок, вже стає базовим — і саме він визначатиме поведінку ринків у другому півріччі 2025 року і надалі.

Аналітичний відділ XFINE