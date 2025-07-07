Ліхтенштейн зіткнувся з кризою «зомбі-трастів», пов'язаних із росіянами — ЗМІ

Князівство Ліхтенштейн зіткнулося з безпрецедентною кризою: сотні трастів та фондів, пов'язаних із заможними росіянами, опинилися в стані «юридичного паралічу» після масової відставки їхніх директорів та довірчих керуючих. Уряд країни створив екстрену робочу групу для вирішення проблеми так званих «зомбі-трастів». Про це у понеділок, 7 липня, повідомляє Financial Times.

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Причина кризи: страх перед санкціями США

Проблеми почалися після того, як влада Ліхтенштейну, побоюючись вторинних санкцій з боку США, зайняла позицію «нульової толерантності» до будь-яких ризиків, пов'язаних з росією. У вересні минулого року фінансовий регулятор країни фактично закликав довірчих керуючих розривати відносини з усіма клієнтами, що мають зв'язки з росією, назвавши це «єдиним належним засобом» контролю над ризиками.

Це стало реакцією на дії США, які у 2024 році наклали санкції на низку осіб та компаній у Ліхтенштейні, а також попередили, що можуть застосувати вторинні санкції проти будь-яких іноземних фінансових установ, що працюють з певними російськими клієнтами, навіть якщо ті не перебувають під персональними санкціями. В результаті почалася масова відставка директорів, які побоювалися юридичних та репутаційних наслідків.

Масштаб проблеми та активи

За оцінками, кількість таких «осиротілих» юридичних осіб, які існують на папері, але не мають керівництва, може сягнути 800. Наразі офіційні дані уряду свідчать про 350 компаній, що «зависли» в очікуванні, та 85, які вже повністю «осиротіли», оскільки для них неможливо призначити навіть ліквідатора.

Активи, що застрягли в цих трастах, оцінюються в мільярди доларів і включають все: від грошових коштів до яхт, літаків, сімейних офісів та елітної нерухомості. Переважна більшість власників цих активів — це не підсанкційні росіяни, що проживають у країнах ЄС чи в Дубаї.

Ризики для фінансового центру

Ця криза створює загрозу для всього фінансового сектору Ліхтенштейну, включно з великими банками, та підриває репутацію князівства як надійного та стабільного фінансового центру. Крім того, юристи попереджають про ризик тиску на Ліхтенштейн з боку росії, яка може спробувати втрутитися в ситуацію.

Уряд Ліхтенштейну визнав серйозність проблеми. Було створено спеціальну керівну групу за участі міністерств та представників бізнесу для розробки можливих рішень. Водночас Міністерство фінансів США заявило, що співпрацює з владою Ліхтенштейну з питань протидії відмиванню грошей та дотримання санкцій.

Чому це важливо

Криза «зомбі-трастів» у Ліхтенштейні демонструє величезну силу та екстериторіальний вплив вторинних санкцій США. Вона показує, що сам лише страх бути відрізаним від американської фінансової системи є настільки потужним, що може паралізувати фінансовий сектор цілої країни, навіть якщо ця країна формально дотримується всіх санкцій ЄС.

Для бізнес-моделі Ліхтенштейну, побудованої на обіцянках стабільності, конфіденційності та захисту від геополітики, це екзистенційна загроза. Криза доводить, що в сучасному взаємопов'язаному світі жоден фінансовий центр не може бути абсолютно «нейтральною гаванню».