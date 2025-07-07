Курс валют: долар та євро подешевшали в банках

У понеділок, 7 липня, на готівковому ринку курс долара втратив 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 3 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,43−41,99 грн, євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,69, євро — 49,35−49,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,72−41,76 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 49,06−49,09 грн/євро.

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