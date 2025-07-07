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7 липня 2025, 11:17

Пенсійний фонд за перше півріччя отримав 285,7 мільярда гривень надходжень від ЄСВ

До Пенсійного фонду України у січні — червні 2025 року надійшли 285,7 мільярда гривень від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 35,9 мільярда гривень більше за плановий показник. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на ПФУ.

До Пенсійного фонду України у січні — червні 2025 року надійшли 285,7 мільярда гривень від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 35,9 мільярда гривень більше за плановий показник.
Фото: depositphotos

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Скільки надійшло до фонду

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, у січні — червні 2025 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 285,7 мільярда гривень від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, у червні — 52 мільярди гривень.

Зазначається, що власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за шість місяців становили 303,0 мільярда гривень, що на 54 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду були перераховані 100 мільярдів гривень (-23,6 мільярда гривень до показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшли 24,9 мільярда гривень, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування — 20,4 мільярда гривень.

Також із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. У січні — червні на ці виплати ПФУ спрямував 0,3 мільярда гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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