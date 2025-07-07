Євро стабільне на тлі очікування тарифних рішень США

Курс євро у п'ятницю залишався практично незмінним, торгуючись трохи нижче позначки $1,18 у парі з доларом. Європейська валюта утримується поблизу свого найвищого рівня з серпня 2021 року, оскільки інвестори очікують на ясність щодо майбутніх тарифних заходів з боку адміністрації США. Про це, 7 липня, пише Trading Economics.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тарифна невизначеність

Очікується, що президент США Дональд Трамп сьогодні надішле близько дванадцяти офіційних «тарифних листів» торговельним партнерам. Однак наразі залишається незрозумілим, чи будуть серед отримувачів країни Європейського Союзу.

Тим часом міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що запровадження ширшого пакета мит, яке спочатку планувалося на 9 липня, тепер буде відкладено до 1 серпня. Це надає ринкам тимчасове полегшення, але водночас продовжує період невизначеності для імпортерів.

Політика Європейського центрального банку

На тлі монетарної політики ринки наразі очікують лише одного додаткового зниження процентної ставки від Європейського центрального банку (ЄЦБ) цього року. Представники ЄЦБ сигналізували, що на засіданні цього місяця ставки, ймовірно, залишаться без змін.

Така пауза очікується після восьми послідовних знижень ставок, що відбулися з червня 2024 року. Враховуючи, що інфляція в єврозоні наразі відповідає цільовому показнику у 2%, політики займають обережну позицію на тлі глобальної торговельної напруженості та нещодавнього зміцнення курсу євро.

Чому це важливо

Стабільність курсу євро на багаторічних максимумах свідчить про те, що ринок перебуває у стані напруженого очікування. Інвестори опинилися між двома протилежними силами: з одного боку, «яструбина» пауза з боку ЄЦБ, який не поспішає далі знижувати ставки, що підтримує євро. З іншого — величезна невизначеність щодо торговельної політики США, яка може завдати шкоди європейській економіці.