Євро стабільне на тлі очікування тарифних рішень США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 липня 2025, 10:47

Євро стабільне на тлі очікування тарифних рішень США

Курс євро у п'ятницю залишався практично незмінним, торгуючись трохи нижче позначки $1,18 у парі з доларом. Європейська валюта утримується поблизу свого найвищого рівня з серпня 2021 року, оскільки інвестори очікують на ясність щодо майбутніх тарифних заходів з боку адміністрації США. Про це, 7 липня, пише Trading Economics.

Курс євро у п'ятницю залишався практично незмінним, торгуючись трохи нижче позначки $1,18 у парі з доларом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тарифна невизначеність

Очікується, що президент США Дональд Трамп сьогодні надішле близько дванадцяти офіційних «тарифних листів» торговельним партнерам. Однак наразі залишається незрозумілим, чи будуть серед отримувачів країни Європейського Союзу.

Тим часом міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що запровадження ширшого пакета мит, яке спочатку планувалося на 9 липня, тепер буде відкладено до 1 серпня. Це надає ринкам тимчасове полегшення, але водночас продовжує період невизначеності для імпортерів.

Політика Європейського центрального банку

На тлі монетарної політики ринки наразі очікують лише одного додаткового зниження процентної ставки від Європейського центрального банку (ЄЦБ) цього року. Представники ЄЦБ сигналізували, що на засіданні цього місяця ставки, ймовірно, залишаться без змін.

Така пауза очікується після восьми послідовних знижень ставок, що відбулися з червня 2024 року. Враховуючи, що інфляція в єврозоні наразі відповідає цільовому показнику у 2%, політики займають обережну позицію на тлі глобальної торговельної напруженості та нещодавнього зміцнення курсу євро.

Чому це важливо

Стабільність курсу євро на багаторічних максимумах свідчить про те, що ринок перебуває у стані напруженого очікування. Інвестори опинилися між двома протилежними силами: з одного боку, «яструбина» пауза з боку ЄЦБ, який не поспішає далі знижувати ставки, що підтримує євро. З іншого — величезна невизначеність щодо торговельної політики США, яка може завдати шкоди європейській економіці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами