Українці купують більше «беушок»: імпорт вживаних авто зріс на 7% у червні

Впродовж червня український автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%, повідомляє Укравтопром.

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Які авто обирають

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.

електромобілі — 23%;

дизельні — 21%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ — 10 найпопулярніших моделей місяця

VW Golf — 985 од.;

Renault Megane — 698 од.;

Skoda Octavia — 652 од.;

VW Tiguan — 634 од.;

Tesla Model Y — 567 од.;

Audi Q5 — 560 од.;

Nissan Rogue — 520 од.;

Tesla Model 3 — 513 од.;

Nissan Leaf — 468 од.;

VW Passat — 451 од.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.