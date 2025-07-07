Впродовж червня український автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%, повідомляє Укравтопром.
7 липня 2025, 9:17
Українці купують більше «беушок»: імпорт вживаних авто зріс на 7% у червні
Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Які авто обирають
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.
- електромобілі — 23%;
- дизельні — 21%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 3%.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ — 10 найпопулярніших моделей місяця
- VW Golf — 985 од.;
- Renault Megane — 698 од.;
- Skoda Octavia — 652 од.;
- VW Tiguan — 634 од.;
- Tesla Model Y — 567 од.;
- Audi Q5 — 560 од.;
- Nissan Rogue — 520 од.;
- Tesla Model 3 — 513 од.;
- Nissan Leaf — 468 од.;
- VW Passat — 451 од.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Всього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі