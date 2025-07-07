Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 027 540 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 липня 2025, 8:14
Втрати ворога за 6 липня: 1 100 російських окупантів, 3 танки та 233 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1027540 (+1100) осіб
- танків — 10995 (+3) од
- бойових броньованих машин — 22963 (+7) од
- артилерійських систем — 29993 (+33) од
- РСЗВ — 1432 (+2) од
- засоби ППО — 1192 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44058 (+233)
- крилаті ракети — 3439 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54370 (+118)
- спеціальна техніка — 3927 (+2)
Джерело: Мінфін
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