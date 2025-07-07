Секретна служба США накопичила $400 млн конфіскованої криптовалюти

Глобальний центр розслідувань та операцій Секретної служби США (GIOC) за останні роки вилучив цифрові активи на суму близько $400 млн. Про це пише Bloomberg .

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Що відомо

Більшість активів відомства зберігається в одному холодному гаманці, що робить його одним з найбільших у світі.

Агентство сформувало свій криптофонд внаслідок низки розслідувань. Фахівці GIOC відстежували засоби за допомогою інструментів з відкритим вихідним кодом, блокчейн-аналізу та інших методів.

Пов'язані із цифровими валютами шахрайства є причиною значної частки збитків від інтернет-злочинів у США.

Втрати від криптоскамів

За 2024 рік американці втратили в результаті криптоскамів $9,3 млрд — більше половини від загального показника $16,6 млрд.

Істотна частина збитків припадає на людей похилого віку, які втратили майже $2,8 млрд в основному на фіктивних інвестиційних сайтах.

У таких схемах жертву заманюють можливостями прибуткових вкладень у криптовалюту через онлайн-спілкування. Перші депозити дають скромний, але стійкий дохід. Коли натхненний клієнт збільшує суму інвестицій, найчастіше з допомогою позикових коштів, майданчик закривається і баланс клієнта зникає.

З цією схемою пов'язано найбільше в історії GIOC вилучення понад $225 млн у стейблкоінах USDT від Tether.

В одному з таких випадків слідчі відомства визначили доменне ім'я, зареєстроване організаторами скаму, скориставшись короткочасним збоєм VPN.

В іншому реальному кейсі невідомий шантажував підлітка з Айдахо, погрожуючи надіслати його інтимне фото родичам. Жертва двічі заплатила $300 до звернення до поліції.

Експерти GIOC реконструювали здирство за допомогою блокчейн-даних, скріншотів та квитанцій, використовуючи підставного платника.

В результаті вони відстежили зареєстрований на нігерійський паспорт обліковий запис, який обробив близько 6000 транзакцій на майже $4,1 млн. Підозрюваного затримала поліція Великобританії після прибуття в країну.

Згідно з Bloomberg, в операціях з повернення вкрадених цифрових активів GIOC покладається на допомогу партнерів із криптоіндустрії.Coinbase та Tether публічно підтвердили сприяння відомству у низці останніх справ, яке полягало у наданні інформації та заморожуванні гаманців.