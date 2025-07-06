Світовий ринок серверів рекордно зріс у першому кварталі 2025 року

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Що відомо

У компанії прогнозують, що за весь 2025 ринок зросте на 44,6% — до $366 млрд. За оцінкою аналітиків, попит на сервери на базі архітектури x86 цього року збільшиться на 39,9% — до $283,9 млрд, а на сервери на базі інших архітектур він зросте на 63,7% — до $82 млрд.

Найбільші темпи зростання у 2025 році продемонстрували США — на 59,7% за рік, підрахували аналітики. Нині частку цієї країни припадає майже 62% загальносвітового обсягу серверного ринку.

Китайський ринок зріс на 39,5% і зайняв частку 21% від усього обсягу. На третьому місці за темпами зростання Японія: у цій країні ринок виріс на 33,9% за рік.