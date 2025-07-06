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6 липня 2025, 15:16

Санкції США призвели до відключення Visa та зниження рейтингів мексиканських банків

Три мексиканські фінансові організації, банки CIBanco та Intercam Banco, а також брокерська компанія Vector Casa de Bolsa зіткнулися з наслідками санкцій, введених проти них Сполученими Штатами минулого тижня. За даними Associated Press, найбільші рейтингові агенції знизили їхній рейтинг, а Visa без попередження відключила CIBanco від своєї платформи.

Три мексиканські фінансові організації, банки CIBanco та Intercam Banco, а також брокерська компанія Vector Casa de Bolsa зіткнулися з наслідками санкцій, введених проти них Сполученими Штатами минулого тижня.
Фото: depositphotos

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Санкції за фентаніл

Мінфін США стверджує, що через зазначені компанії проходили фінансові потоки, пов'язані з виробництвом та збутом фентанілу — синтетичного опіоїду, що спричинив масштабну наркотичну епідемію в США. Зокрема, американська влада описала схему, за якою «фінансові мула» переказували гроші через рахунки в США, а потім направляли їх китайським компаніям, які постачали хімікати для виробництва наркотику.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум розкритикувала дії Вашингтона, звинувативши американську сторону у відсутності доказової бази. При цьому Національна комісія з банків та цінних паперів Мексики (CNBV) тимчасово запровадила зовнішнє управління у CIBanco та Intercam Banco — формально для захисту інтересів вкладників.

«Ми робимо все можливе, щоб клієнти не постраждали, і вони мають право забирати свої кошти», — заявила Шейнбаум.

Санкції мають набути чинності через 21 день після їхнього офіційного оголошення, повідомили в Мінфіні США.

Наслідки для банків

Кредитне агентство Fitch Ratings знизило рейтинги банків, Vector Casa de Bolsa, а також ряд афілійованих структур, посилаючись на «ризики, пов'язані з дотриманням законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів».

У його заяві йдеться, що санкції можуть «суттєво вплинути на здатність банків виконувати свої зобов’язання», зазначає AP.

Додатковий удар по CIBanco завдав платіжний гігант Visa, який без попередження відключив банк від своєї платформи для міжнародних операцій.

У банку підкреслили, що Visa не дотрималася 21-денного перехідного періоду, передбаченого американською владою. Втім, у банку запевняють, що «кошти клієнтів перебувають у безпеці та доступні для повернення через відділення», наголошує агентство.

Агентство S&P також виключило CIBanco зі своїх індексів, вказавши, що розірвало контракт із банком після оголошення санкцій США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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