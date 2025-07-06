В Туреччині заборонили доступ до біржі PancakeSwap через відсутність ліцензії

Рада з ринків капіталу Туреччини (CMB) оголосила про блокування децентралізованої біржі PancakeSwap . Причиною названо «надання криптофінансових послуг без відповідної ліцензії», пише Incrypted.

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Крім того, регулятор обмежив доступ до платформи CryptoRadar, що надає дані про ціни на криптовалюти.

За даними журналістів, у 2024 році CMB отримала додаткові повноваження, зокрема право вимагати блокування сайтів постачальників криптовалютних послуг, які базуються за кордоном і не мають дозволу на діяльність у Туреччині.

У повідомленні йдеться, що це перший випадок санкцій з боку турецького регулятора проти децентралізованої біржі. Після блокування турецькі користувачі більше не мають доступу до сайтів обох платформ, випливає з заяви.

Нагадаємо

У червні 2025 року ми повідомляли, що Міністерство казначейства та фінансів Туреччини готується запровадити нові заходи для протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом — зокрема зі ставок та шахрайських схем — за допомогою криптовалютних операцій.

Крім того, в кінці 2024 року Туреччина посилила AML-правила в криптосфері.