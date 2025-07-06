Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 026 440 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 липня 2025, 9:00
Втрати ворога за 5 липня: 1 180 російських окупантів, 2 танки та 216 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1026440 (+1180) осіб
- танків — 10992 (+2) од
- бойових броньованих машин — 22956 (+3) од
- артилерійських систем — 29960 (+39) од
- РСЗВ — 1430 (+2) од
- засоби ППО — 1192 (+1) од
- літаків — 421 (+1) од
- гелікоптерів — 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43825 (+216)
- крилаті ракети — 3439 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54252 (+104)
- спеціальна техніка — 3925 (+0)
Джерело: Мінфін
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