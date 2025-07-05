Національний банк протягом тижня, з 30 червня по 4 липня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,20 млн і продав $661,10 млн. Чистий продаж валюти становив $660,90 млн проти $874,40 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
5 липня 2025, 10:18
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку на понад $200 мільйонів
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $213,50 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $37,08 млн;
- продав $17 738,58 млн;
- чистий продаж валюти — $17 701,50 млн.
Джерело: Мінфін
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