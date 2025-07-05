Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку на понад $200 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 30 червня по 4 липня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,20 млн і продав $661,10 млн. Чистий продаж валюти становив $660,90 млн проти $874,40 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.