Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 025 260 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 липня 2025, 9:32
Втрати ворога за 4 липня: 1 050 російських окупантів, 3 ракети та 306 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1025260 (+1050) осіб
- танків — 10990 (+2) од
- бойових броньованих машин — 22953 (+7) од
- артилерійських систем — 29921 (+56) од
- РСЗВ — 1428 (+0) од
- засоби ППО — 1191 (+0) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43609 (+306)
- крилаті ракети — 3439 (+3)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 54148 (+149)
- спеціальна техніка — 3925 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі