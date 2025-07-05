НБУ ввів в обіг монету, присвячену Національній поліції України (фото)

У День Національної поліції України, 4 липня, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна поліція України». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Дизайн монети

Обігова пам’ятна монета «Національна поліція України» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію, що демонструє представників різних підрозділів поліції, які уособлюють професійність, мужність і відданість службі.

Над композицією розміщена емблема Національної поліції України — восьмикутна зірка з малим Державним Гербом України в центрі. По колу монети зазначено написи: угорі - НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, внизу — СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ — гасло, що відображає основну місію цього правоохоронного органу.

Дизайн реверсу монети створила Аліса Іванова, аверсу — Володимир Дем’яненко.

Обіг та реалізація

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Національна поліція України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Нацбанк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Національна поліція України» буде сформована в спеціально оформлені ролики.

Ролик міститиме 25 таких обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Національної поліції України на тлі Державного прапора України. Тираж роликів — 20 тис. шт.

Придбати ролик з 25 обігових пам’ятних монет «Національна поліція України» можна з 8 липня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).