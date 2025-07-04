Глобальні інвестиції у видобуток нафти можуть скоротитися вперше з 2020 року — JP Morgan

У 2025 році глобальні витрати на розвідку та видобуток нафти можуть скоротитися на 1,1% — до $543 млрд. Це стане першим зниженням цього показника з 2020 року і свідчитиме про зміну інвестиційної поведінки нафтових компаній на тлі економічної нестабільності та геополітичної напруженості. Про це свідчать дані JP Morgan, передає enkorr.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регіональні тенденції

Очікується, що в США капітальні витрати нафтових компаній знизяться приблизно на 1,9%, особливо в сланцевому секторі. Згідно з опитуванням Федерального резервного банку Далласа, індекс ділової активності в енергетичному секторі впав до негативних значень, що свідчить про стурбованість керівників галузі через регуляторну невизначеність.

На міжнародному рівні найбільше скорочення інвестиційних бюджетів прогнозується в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — майже на 5%. Китайські державні гіганти PetroChina та Sinopec вже оголосили про зменшення інвестицій. Схожі сигнали надходять і з Латинської Америки, де мексиканська Pemex переживає боргову кризу, а колумбійська Ecopetrol скорочує витрати.

Менше витрат, але більше нафти

Попри загальний спад інвестицій, аналітики JP Morgan прогнозують, що світовий видобуток нафти у 2025 році, навпаки, зросте на 2,3 млн барелів на добу. Це пояснюється тим, що галузь змінює свої пріоритети.

Замість простого нарощування витрат, компанії зосереджуються на підвищенні ефективності операцій та зниженні виробничих витрат. Це дозволяє їм видобувати більше нафти, вкладаючи менше грошей. У США, наприклад, оператори активно хеджують ризики, зафіксувавши ціни на майбутні поставки, що дозволить їм зберегти помірне зростання видобутку навіть за несприятливої ринкової кон'юнктури.