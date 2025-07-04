До закриття міжбанку, 4 липня, курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.
4 липня 2025, 17:38
Курс валют: гривня трохи зміцнилась на міжбанку
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Відкриття 4 липня
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Закриття 4 липня
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Зміни
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41,75/41,78
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41,72/41,76
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3/2
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49,18/49,21
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49,15/49,18
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3/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,45−41,99 грн/долар, 49,00−49,55 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,70, євро — 49,35−49,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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