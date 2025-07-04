Національний банк України встановив офіційний курс польського злотого на понеділок, 7 липня, зафіксувавши незначне здешевлення польської валюти відносно гривні. Це сталося після зростання курсу злотого напередодні. Про це свідчать дані регулятора.
4 липня 2025, 19:11
Злотий дешевшає у парі з гривнею
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Офіційний та готівковий курси
Офіційний курс на понеділок встановлено на рівні 11,5665 гривень за 1 злотий, що на 0,68 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
Водночас на готівковому ринку курс залишається стабільним. В обмінних пунктах злотий у середньому купують по 11,40 гривень, а продають по 11,70 гривень.
Як формується курс
Як зазначається у повідомленні, Національний банк встановлює офіційний курс гривні до польського злотого щодня, використовуючи для розрахунку котирування пари злотий-долар, що складаються на польському валютному ринку.
Джерело: Мінфін
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