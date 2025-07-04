ЄС значно скоротить імпорт української пшениці та цукру: нові квоти зменшать обсяги до 80%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 липня 2025, 17:04

ЄС значно скоротить імпорт української пшениці та цукру: нові квоти зменшать обсяги до 80%

Європейський Союз скоротить імпорт української пшениці та цукру до 80% згідно з новими квотами, оголошеними у п'ятницю, 4 липня. Це рішення має на меті вирішити проблеми європейських фермерів і, ймовірно, змусить українських виробників переорієнтуватися на ринки Азії та Африки, повідомляє Reuters.

Європейський Союз скоротить імпорт української пшениці та цукру до 80% згідно з новими квотами, оголошеними у п'ятницю, 4 липня.
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, ЄС тимчасово відкрив свої продовольчі ринки, скасувавши мита та квоти. Однак через протести фермерів по всьому блоку проти надмірного надходження зернових, цукру та птиці з України, Брюссель вирішив знову ввести квоти.

Нові квоти

Оголошені нові квоти вищі за рівні, що діяли з 2016 року за першою угодою про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Однак вони значно нижчі за обсяги, які безмитно імпортувалися протягом останніх трьох років.

Переглянута угода включає 40 товарів і все ще потребує затвердження кваліфікованою більшістю держав-членів.

Пшениця. Хоча річна квота на пшеницю збільшилася до 1,3 мільйона метричних тонн (на 30% більше, ніж до війни), вона все одно на 70−80% менша за обсяги, імпортовані за останні три сезони. За даними Єврокомісії, у сезоні 2024/25 ЄС імпортував близько 4,5 мільйона тонн української пшениці, 6,5 мільйона тонн у 2023/24 та 6,1 мільйона тонн у 2022/23.

Цукор. Квота для українського цукру встановлена на рівні 100 000 тонн. Це більше, ніж 20 000 тонн до війни, але значно менше безмитних імпортних обсягів у 400 000 тонн у 2022/23 та понад 500 000 тонн у 2023/24.

Ячмінь. Імпортна квота зросте до 450 000 тонн з 350 000 тонн. Це відповідає обсягам, імпортованим ЄС у 2024/25, хоча й становить лише близько половини обсягів, прийнятих у 2022/23 та 2023/24 роках.

М'ясо птиці. Імпортна квота збільшена до 120 000 тонн з 90 000 тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
stas12345
stas12345
4 липня 2025, 17:09
#
Більше буде на потреби населення, можна використати щоб вигодувати нове покоління штурмовиків і медикинь
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 липня 2025, 18:21
#
В проголодь їх легше буде підвести під це.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами