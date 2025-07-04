ЄС значно скоротить імпорт української пшениці та цукру: нові квоти зменшать обсяги до 80%

Європейський Союз скоротить імпорт української пшениці та цукру до 80% згідно з новими квотами, оголошеними у п'ятницю, 4 липня. Це рішення має на меті вирішити проблеми європейських фермерів і, ймовірно, змусить українських виробників переорієнтуватися на ринки Азії та Африки, повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, ЄС тимчасово відкрив свої продовольчі ринки, скасувавши мита та квоти. Однак через протести фермерів по всьому блоку проти надмірного надходження зернових, цукру та птиці з України, Брюссель вирішив знову ввести квоти.

Нові квоти

Оголошені нові квоти вищі за рівні, що діяли з 2016 року за першою угодою про вільну торгівлю між ЄС та Україною. Однак вони значно нижчі за обсяги, які безмитно імпортувалися протягом останніх трьох років.

Переглянута угода включає 40 товарів і все ще потребує затвердження кваліфікованою більшістю держав-членів.

Пшениця. Хоча річна квота на пшеницю збільшилася до 1,3 мільйона метричних тонн (на 30% більше, ніж до війни), вона все одно на 70−80% менша за обсяги, імпортовані за останні три сезони. За даними Єврокомісії, у сезоні 2024/25 ЄС імпортував близько 4,5 мільйона тонн української пшениці, 6,5 мільйона тонн у 2023/24 та 6,1 мільйона тонн у 2022/23.

Цукор. Квота для українського цукру встановлена на рівні 100 000 тонн. Це більше, ніж 20 000 тонн до війни, але значно менше безмитних імпортних обсягів у 400 000 тонн у 2022/23 та понад 500 000 тонн у 2023/24.

Ячмінь. Імпортна квота зросте до 450 000 тонн з 350 000 тонн. Це відповідає обсягам, імпортованим ЄС у 2024/25, хоча й становить лише близько половини обсягів, прийнятих у 2022/23 та 2023/24 роках.

М'ясо птиці. Імпортна квота збільшена до 120 000 тонн з 90 000 тонн.