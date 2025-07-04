Капіталізація Microsoft та Nvidia наближається до $4 трлн

Два технологічні гіганти, Microsoft і Nvidia, наближаються до історичної ринкової капіталізації у $4 трлн, однак їхні бізнес-моделі та ризики є кардинально різними. Nvidia стрімко зростає завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту, продаючи свої незамінні чипи, тоді як успіх Microsoft залежить від майбутньої готовності бізнесу та споживачів платити за її ШІ-сервіси. Про це у п'ятницю, 4 липня, пише The Wall Street Journal.

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Microsoft: ставка на майбутнє та високі очікування

Ринкова вартість Microsoft зросла на $1 трлн менш ніж за три місяці, однак це зростання ґрунтується переважно на очікуваннях. Інвестори вірять, що ШІ-сервіси компанії стануть такими ж незамінними, як колись Windows чи Office. Проте аналітики попереджають: за такої високої оцінки акції Microsoft торгуватимуться за найвищим співвідношенням ціни до прибутку за понад 20 років, що не залишає компанії права на помилку.

Наразі реальність скромніша: ШІ-підрозділ у хмарному сервісі Azure приніс компанії лише 4% від загальної виручки ($11,5 млрд). Хоча це вдвічі більше, ніж торік, цього поки недостатньо, щоб виправдати мільярдні інвестиції.

Ризики для стратегії Microsoft

Компанія стикається з низкою серйозних викликів. По-перше, її партнерство з OpenAI, ключовим технологічним активом, стало «хитким». OpenAI прагне більшої незалежності та може обмежити доступ до своїх технологій у майбутньому, що ставить під загрозу всю ШІ-стратегію Microsoft.

По-друге, Microsoft намагається створити власні ШІ-чипи, щоб зменшити залежність від Nvidia, але стикається зі складнощами. Водночас компанія продовжує масові скорочення персоналу (9000 працівників), оскільки має один із найнижчих показників виручки на одного співробітника серед техногігантів.

Nvidia: домінування з високим ризиком

Ситуація для Nvidia виглядає простішою, але водночас більш ризикованою. Її річні продажі за три роки зросли більш ніж удесятеро, і компанія продовжує зростати на 30%+ щороку. Однак її позиції вкрай залежать від збереження високого попиту на ШІ-чипи. Будь-яке падіння попиту або технологічний прорив у конкурентів може обвалити її акції. Це ледь не сталося в січні, коли новина про можливу альтернативу чипам Nvidia від стартапу DeepSeek спровокувала 20%-ве падіння акцій.

Чому це важливо

Гонитва Microsoft та Nvidia до оцінки в $4 трлн — це не просто боротьба за звання найдорожчої компанії світу. Це фундаментальна дискусія про те, де генерується основна вартість в епоху штучного інтелекту — у «залізі» чи в «софті».

Оцінка Nvidia — це ставка на те, що бум будівництва ШІ-інфраструктури триватиме. Її головний ризик — технологічний: поява конкурента з кращими чипами або загальне зниження попиту на них.

Оцінка Microsoft — це ставка на майбутню поведінку мільйонів користувачів. Її головний ризик — у виконанні: чи виявляться її ШІ-інструменти настільки корисними, щоб за них платили, і чи зможе компанія їх якісно інтегрувати у свої продукти.