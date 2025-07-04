Кити продали 500 000 біткоїнів за рік, але їх повністю поглинули інші інвестори — дослідження

В екосистемі біткоїна відбувається масштабний перерозподіл капіталу: за останній рік великі приватні власники («кити») продали близько 500 000 BTC, однак цей тиск з боку продавців був повністю поглинутий новим класом інвесторів — біржовими фондами (ETF) та іншими інституційними гравцями. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт експертів 10x Research.

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Зміна власників та природи біткоїна

Згідно зі звітом, за той самий період, коли кити продавали свої активи, інституційні інвестори викупили близько 900 000 BTC. Наразі вони контролюють вже 4,8 млн BTC із загальної оборотної пропозиції у 20 млн BTC, що становить майже 25%. Це кардинально змінює структуру власності, адже ще у 2020 році, за даними Flipside Crypto, лише 2% гаманців контролювали 95% усіх біткоїнів.

Цей перехід, на думку експертів, змінює саму природу біткоїна, роблячи його більш передбачуваним та менш волатильним активом.

Аналітики 10x Research очікують, що річний темп зростання біткоїна тепер становитиме 10−20%, що значно нижче за показники минулих років.

Нові ризики та суперечливі сигнали

Водночас така зміна структури ринку створює і нові ризики. У звіті зазначається, що тепер стабільність ціни залежить від постійного попиту з боку інституційних покупців. Якщо цей попит ослабне, ринок може обвалитися. Як приклад, експерти наводять 2018 та 2022 роки, коли відносно невеликий відтік капіталу провокував падіння ціни на 74% та 64% відповідно.

При цьому аналітики визнають, що робити остаточні висновки ще зарано, оскільки багато «китів» могли просто перевести свої активи в інституційні продукти, наприклад, в акції тих самих біткоїн-ETF.

На тлі цього з'являються й інші ринкові сигнали. За даними Glassnode, частка біткоїнів, доступних для продажу на біржах, впала до найнижчого рівня з 2018 року. Це, своєю чергою, може свідчити про те, що багато інвесторів налаштовані на довгострокове зберігання активу, що зазвичай створює передумови для зростання ціни.