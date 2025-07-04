Продажі іноземних смартфонів у Китаї, включно з Apple, впали на 9,7% у травні

Продажі мобільних телефонів іноземних брендів у Китаї, серед яких і продукція Apple, знизилися на 9,7% у травні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані, опубліковані в п'ятницю урядовою дослідницькою компанією China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), повідомляє Reuters.

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Згідно з розрахунками CAICT, у травні 2025 року постачання телефонів іноземних брендів до Китаю скоротилося до 4,54 мільйона одиниць порівняно з травнем минулого року.

На китайському ринку, де переважають смартфони, Apple є найбільшим іноземним виробником, тому її показники значно впливають на загальні продажі іноземних брендів.

Причини падіння

Apple стикається зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих виробників і вимушена знижувати ціни, щоб залишатися конкурентоспроможною. Китайські платформи електронної комерції у травні пропонували знижки до 2 530 юанів ($351) на останні моделі iPhone 16.

Дані CAICT не надали конкретних цифр щодо Apple. Загалом, постачання телефонів у Китаї знизилося на 21,8% у річному вимірі, склавши 23,72 мільйона одиниць за місяць.