НБУ встановив правила страхування відповідальності для учасників відкритого банкінгу

Національний банк України визначив порядок та вимоги до страхування відповідальності для нових надавачів платіжних послуг, що працюватимуть у сфері відкритого банкінгу. Ці правила стосуються компаній, що надають послуги з доступу до рахунків (AISP) та ініціювання платежів (PISP). Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Нові вимоги до страхових договорів

Запропоновані зміни покликані привести українське законодавство у відповідність до європейської директиви PSD2. Вони встановлюють ключові умови для договорів страхування відповідальності, зокрема:

Строк дії страхового покриття;

Визначення страхових випадків;

Умови та строки здійснення страхових виплат.

Також встановлюється мінімальний розмір страхової суми за договором, який буде імплементовано поступово.

Перехідний період та мінімальні суми

З огляду на те, що такий вид страхування є новим для України, НБУ встановив перехідний період. Він розпочнеться з 1 серпня 2025 року, коли компанії типу AISP та PISP отримають можливість авторизуватися відповідно до Закону «Про платіжні послуги».

На першому етапі, з 1 серпня 2025 року, мінімальний розмір страхової суми становитиме 30 тисяч євро для одного виду послуг та 50 тисяч євро для двох. Надалі передбачене покрокове підвищення цих сум до рівня, що відповідає нормам ЄС, яке має завершитися 1 січня 2027 року. У межах перехідного періоду компаніям також буде дозволено визначати франшизу в договорах страхування.