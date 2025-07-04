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4 липня 2025, 11:37

Українці можуть не отримати виплати від FTX, Ripple подала заявку на банківську ліцензію в США: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.

Українці серед тих, хто може не отримати виплати від збанкрутілої FTX

Один із кредиторів збанкрутілої криптобіржі FTX, Суніл Кавурі, опублікував список із 49 юрисдикцій, користувачі з яких, ймовірно, не отримають виплати. Серед них опинилася й Україна.

Кавурі посилається на клопотання, подане організацією FTX Recovery Trust до Суду з питань банкрутства Делавера. У документі зазначається, що розподіл коштів у юрисдикціях, де діють обмеження щодо операцій з криптовалютою, «може спричинити штрафи і покарання».

Список охоплює 49 країн, на чиїх користувачів припадає близько 5% від усіх авторизованих претензій. Ключовим ринком у цьому випадку є Китай, на користувачів з якого припадає 82% від загальної суми спірних претензій. Окрім України, до списку увійшли Пакистан, КНДР, Іран, Ірак та Білорусь.

Причина полягає в тому, що у цих юрисдикціях операції з криптоактивами перебувають під забороною загалом, або ж заборонені майданчики, через які відбувається розподіл компенсацій, такі як біржі BitGo та Kraken.

У клопотанні також викладено механізм розгляду спірних претензій. Після схвалення судом процедури, організація надішле повідомлення всім зачепленим кредиторам. У ньому будуть зазначені причини відхилення претензії та встановлений термін (не менше 45 днів) для подачі протесту. Протягом цього періоду всі розподіли, пов’язані з оскаржуваними претензіями, будуть припинені.

Якщо спір залишиться невирішеним, утримана сума та будь-які накопичені відсотки повернуться до фонду виплат. Водночас організація заявила, що зробить усі можливі спроби провести розподіл у зазначених юрисдикціях.

У коментарях під публікацією Кавурі багато користувачів заявили, що вже звернулися до юристів. Деякі звинувачують керівництво FTX у нібито привласненні чужих коштів.

Ripple подала заявку на банківську ліцензію в США

Компанія Ripple подала заявку на отримання національної банківської ліцензії до Управління контролера грошового обігу США (OCC). Цю інформацію підтвердив CEO компанії Бред Гарлінгхаус.

За словами Гарлінгхауса, ця ініціатива має стати «новим орієнтиром довіри на ринку стейблкоїнів». У разі схвалення, Ripple USD (RLUSD) перебуватиме під наглядом як на федеральному рівні, так і з боку штату Нью-Йорк.

Крім того, Ripple подала заявку на відкриття основного рахунку у Федеральній резервній системі США (ФРС). Це дозволить компанії зберігати резерви RLUSD безпосередньо в системі ФРС.

Заявку подано через кастодіальну фірму Standard Custody, яку Ripple придбала в лютому 2024 року.

Варто зазначити, що Ripple йде слідом за Circle, яка також подала заявку до OCC на створення трастового банку. Обидві ініціативи подані на тлі підтримки в Сенаті США законопроєкту GENIUS Act, який запроваджує стандарти для емітентів стейблкоїнів.

Китайські техгіганти JD.com та Ant Group хочуть випускати стейблкоїни, прив'язані до юаня

Китайські технологічні гіганти JD.com та Ant Group подали заявки на отримання ліцензій для випуску стейблкоїнів, прив'язаних до юаня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з перебігом закритих переговорів з Народним банком Китаю.

Компанії пропонують розпочати запуск із Гонконгу. Вони вважають, що новий актив сприятиме міжнародному поширенню юаня та допоможе конкурувати з доларовими стейблкоїнами, насамперед USDT.

За даними джерел, JD.com та Ant Group вже отримали дозвіл на випуск стейблкоїнів, забезпечених гонконзьким доларом. Проте компанії наполягають, що цього недостатньо для просування китайської валюти на глобальному рівні. JD.com аргументувала, що прив'язка до гонконзького долара, який жорстко пов'язаний з USD, не розв'язує проблему доларової домінації.

Крім того, в Reuters зазначили, що Ant Group готується подавати заявки на ліцензії не лише у Гонконгу, а й у Сінгапурі. JD.com, зі свого боку, запропонувала розширити проєкт стейблкоїнів з прив'язкою до юаня на зони вільної торгівлі. За словами джерел, регулятори позитивно сприйняли цю ініціативу.

Голова JD.com Річард Лю додав, що компанія планує оформити ліцензії в юрисдикціях з основними валютами, щоб забезпечити зручний обмін і транскордонні платежі.

Спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший приплив капіталу з кінця травня

3 липня 2025 року американські спотові біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу на $601,94 млн — це найвищий показник з 22 травня. Про це свідчать дані SoSoValue.

Зокрема, інвестиції надійшли до таких фондів, як:

  • FBTC — $237,13 млн;
  • IBIT — $224,53 млн;
  • ARKB — $114,25 млн;
  • BITB — $15,53 млн;
  • BTC — $5,84 млн;
  • HODL — $4,66 млн.

У решті ETF рух коштів не спостерігався.

Ethereum-фонди своєю чергою також відзначилися позитивним показником. 3 липня приплив коштів у ETF на базі активу склав $148,57 млн, це найбільше надходження з 11 червня. Капітал залучили три продукти, а саме:

  • ETHA — $85,38 млн;
  • FETH — $64,65 млн;
  • ETH — $3,9 млн.

З відтоком на $5,35 млн зіткнувся фонд ETHE від Grayscale, у решті коштів рух коштів не виявлено.

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Джерело: Мінфін
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