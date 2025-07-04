Грошові перекази в Україну впали на 15% з початку року — НБУ

Обсяг приватних грошових переказів в Україну за перші п'ять місяців 2025 року скоротився на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши $3,5 мільярда. Найбільше падіння зафіксовано в категорії оплати праці, яку українці отримують з-за кордону. Про це свідчать дані Національного банку України.

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Падіння зарплат з-за кордону

Згідно зі статистикою НБУ, за січень-травень 2025 року обсяг переказів в межах оплати праці впав на 18,7% — до $1,87 млрд, тоді як минулого року за цей же період він становив $2,3 млрд.

За оцінками регулятора, з усієї суми переказів ($3,5 млрд) через офіційні канали, як-от банки та системи грошових переказів, надійшло $2 млрд, а через неформальні (передача готівки) — $1,46 млрд.

Довгострокова тенденція до зниження

Дані за окремі місяці та роки підтверджують стійку тенденцію до скорочення обсягів переказів. Наприклад, у травні 2025 року в Україну надійшов $711 млн, тоді як у травні 2024-го — $819 млн, а у травні 2023-го — $953 млн.

За підсумками всього 2024 року обсяг приватних переказів склав близько $9,6 млрд. Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році, та на третину менше, ніж у довоєнному 2021 році, коли було зафіксовано рекордний показник у $15 млрд.