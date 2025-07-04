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4 липня 2025, 14:00

Земля дорожчає: інвестуйте через IаnvestMarket і заробляйте до 20%

Ринок землі в Україні активно формується, а ціна за гектар постійно йде вгору. З моменту відкриття ринку вона зросла в 1,5 раза. Саме тому інвестори, які заходять зараз, отримують стратегічну перевагу. Розповідаємо, скільки можна заробити, інвестуючи в землю, та де шукати найцікавіші пропозиції.

Ринок землі в Україні активно формується, а ціна за гектар постійно йде вгору.

Як зростали ціни з моменту відкриття ринку

Ринок сільгоспземель в Україні офіційно працює вже 4 роки. Перший час купувати землю могли лише фізичні особи, а з 1 січня 2024 року доступ до ринку отримав і український бізнес, що значно пожвавило попит. Відтоді ціни почали стрімко зростати.

За даними Опендатабот, з грудня 2023 до травня 2025 року середня ціна за гектар виросла майже вдвічі — до 59 307 грн. У доларовому еквіваленті за три роки ціна зрослана25−30%.

На ціноутворення впливають родючість ґрунтів, логістика, ризики бойових дій і попит з боку агробізнесу.

Найвища ціна за 1 гектар — у центральній частині України (Київська, Черкаська, Вінницька та інші області). У цих регіонах відносно спокійно, а земля тут найродючіша.

Аналітики кажуть, що, попри війну, тенденція до здорожчання збережеться — і вартість землі може зростати на 20% щороку. Тож наразі земля є одним із найперспективніших інвестиційних інструментів для українського інвестора.

Скільки можна заробити на інвестиціях у землю

Найпоширеніша на сьогодні стратегія — це купівля землі з подальшою здачею в оренду аграрним компаніям та фермерам. Інвестор отримує в середньому 5−8% річних.

Зауважимо, що це повністю пасивний дохід, який не потребує від вас ані управлінських рішень, ані участі в господарській діяльності.

Окрім орендної плати, ви отримуєте дохід від зростання вартості активу. З огляду на щорічне збільшення ціни за гектар, загальний потенціал прибутковості землі може сягати 15−20% річних. А отже за потреби ви зможете вигідно перепродати свою ділянку.

Чому інвестори обирають землю

Інвестиції в землю вважаються одним із найбільш надійних та стабільних способів збереження і примноження капіталу.

Передусім цей актив приваблює інвесторів прогнозованістю та безпечністю. На відміну від акцій компаній, які можуть знецінитися до нуля, або криптовалют з їх непередбачуваною волатильністю, земельна ділянка є реальним фізичним активом, який не може зникнути або збанкрутувати.

Ще одна перевага — зростання вартості самого активу. У довгостроковій перспективі це дає змогу не лише захистити свої гроші від інфляції, а й примножити їх.

Важливо й те, що інвестиції в землю не потребують вашого часу й залучення — вони працюють самі собою і стабільно приносять інвестору пасивний дохід.

Найвигідніші пропозиції ринку землі — на InvestMarket

Якщо ви шукаєте найвигідніші на сьогодні варіанти інвестування в землю — скористайтесь сервісом InvestMarket від Мінфін.

Наразі на нашій платформі представлені пропозиції від авторитетної інвестиційної компанії Zeminvest та земельного фонду Ґрунтовно.

Що вони пропонують:

Zeminvest — інвестиції в землю сільськогосподарського призначення з очікуваною дохідністю до 20% залежно від регіону та вартості ділянки. Мінімальна сума для старту — 200 000 грн. Компанія допомагає інвесторам купувати, управляти та продавати земельні активи з повним юридичним супроводом і прозорістю на кожному етапі.

Ґрунтовно — земельні інвестиційні сертифікати номіналом 1000 грн, які дають змогу інвестувати в аграрну землю легко й доступно. Кожен сертифікат забезпечений близько 70 кв. м землі, на якій вирощується с/г продукція. Доходи від оренди землі розподіляються серед інвесторів фонду у вигляді дивідендів.

🔗ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

На платформі InvestMarket ви можете детально ознайомитися з умовами інвестування, отримати повну інформацію про компанію та зв’язатися з нею напряму, щоб обговорити деталі угоди. Це дозволяє мінімізувати ризики та уникнути комісій.

Заходьте на InvestMarket та обирайте земельні ділянки без посередників. Це зручно, надійно та максимально прозоро.

Джерело: Мінфін
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