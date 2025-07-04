Курс валют: євро в банках подешевшало на 5 копійок

У п'ятницю, 4 липня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,99 грн, євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 49,36−49,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,75−41,78 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 49,18−49,21 грн/євро.

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