Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 024 210 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 липня 2025, 8:07
Втрати ворога за 3 липня: 1 120 російських окупантів, 2 танки та 205 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1024210 (+1120) осіб
- танків — 10988 (+2) од
- бойових броньованих машин — 22946 (+10) од
- артилерійських систем — 29865 (+50) од
- РСЗВ — 1428 (+1) од
- засоби ППО — 1191 (+0) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43303 (+205)
- крилаті ракети — 3436 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 53999 (+112)
- спеціальна техніка — 3925 (+3)
Джерело: Мінфін
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