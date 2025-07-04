Долар восени та до кінця року: Dragon Capital, Concorde Capital і КИТ Group назвали курс від 41,5 до 45 грн

У першому півріччі 2025 року гривня залишалась відносно стабільною, а офіційний курс долара США на кінець червня становив 41,64 грн. Водночас фінансові аналітики попереджають: у другому півріччі можливе поступове зростання тиску на курс гривні та її послаблення, зокрема в межах керованого коридору.

Журналісти OBOZ.UA узагальнили оцінки провідних фінансових та інвесткомпаній і зробили консенсус-прогноз щодо курсових перспектив у двох часових горизонтах — на осінь і до кінця 2025 року.

Осінь: інерційна стабільність із ризиками тиску

У найближчі місяці більшість експертів очікують відносну стабільність курсу, якщо не відбудеться суттєвих зовнішніх чи внутрішніх шоків.

У компанії КИТ Group, що є найбільшим оператором валютного ринку України, оцінюють короткострокову перспективу як інерційно-стабільну. Курс долара, за оцінками її фахівців, може залишитися в межах 41,5−42,5 грн.

«У такому середовищі ризики девальвації, безумовно, існують. Але їхня реалізація залежить від низки зовнішніх і внутрішніх факторів, це не є наперед визначеним сценарієм», — зазначають аналітики компанії.

Подібної позиції дотримується і Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків. Він вважає, що коливання влітку та на початку осені не будуть значними.

«Різкі зміни на валютному ринку малоймовірні. Це залежатиме від макроекономічної політики НБУ як головного гравця на ринку», — наголосив банкір.

Аналітик Concorde Capital Олександр Паращій також не очікує суттєвих відхилень від поточного рівня. На його думку середньорічний курс становитиме близько 42 гривень «із невеликим відхиленням у той чи інший бік».

Кінець року: керована девальвація чи збереження рівноваги

На кінець року прогнози обережніші: більшість експертів допускають поступове послаблення гривні — в межах 43−45 грн/долар.

Dragon Capital прогнозує курс на кінець року на рівні 44 грн, а от раніше фахівці компанії очікували 45. Причина — суттєві обсяги зовнішньої фінансової допомоги та зниження темпів інфляції.

«Ми очікуємо, що НБУ повернеться до контрольованого та поступового послаблення гривні в другому півріччі… та знизили прогноз курсу на кінець року», — повідомили аналітики компанії.

У Concorde Capital озвучують подібні цифри. «Ми виходимо з того, що базовий сценарій залишається незмінним», — підкреслює Паращій, маючи на увазі курс близько 44 грн/долар.

КИТ Group також зазначає, що контрольована девальвація може бути використана як інструмент наповнення бюджету: «Не можна виключати, що певна контрольована девальвація може розглядатися як спосіб бюджетного балансування. Однак лише за умови, що вона не спровокує ажіотажу та залишатиметься в межах контрольованих очікувань».

Олександр Паращій із Concorde Capital також припускає, що імовірний «тиск на Нацбанк з боку Міністерства фінансів» щодо девальвації гривні. Особливо, вважає він, «цей тиск відчутний у контексті обслуговування боргу та фінансування дефіциту бюджету».

В АУБ також називають коридор 43−44 грн базовим сценарієм на кінець року. Проте, як і інші експерти, банкір Сергій Мамедов застерігає: серед факторів ризику — війна, обсяг міжнародної допомоги, стан експорту та бюджетне навантаження.

На основі оцінок Dragon Capital, Concorde Capital, КИТ Group і банкірів формується умовний консенсус-прогноз. Стримана валютна політика НБУ, очікувана міжнародна допомога та керований підхід до монетарної стабільності утримують гривню від глибшого просідання. Водночас жоден з опитаних у межах консенсус-прогнозу експертів не відкидає потенційних девальваційних ризиків — хоча й вважає їх малоймовірними без значних потрясінь.