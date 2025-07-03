У червні до загального фонду держбюджету надійшло понад 240 мільярдів гривень (інфографіка)

За оперативними даними Державної казначейської служби, за червень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

49,7 млрд грн — дивідендів від підприємств з державною часткою власності;

43,5 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

30,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

24,4 млрд грн — акцизного податку;

21,7 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 37,0 млрд грн, відшкодовано — 15,3 млрд грн);

5,2 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

4,4 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

3,0 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 43,9 млрд гривень.

В цілому, за підсумками червня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 325,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-червень 2025 року

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-червень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,3 трлн грн.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

245,3 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

167,8 млрд грн — ПДФО та військового збору;

156,1 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 242,3 млрд, відшкодовано — 86,2 млрд грн);

155,7 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

132,7 млрд грн — акцизного податку;

55,6 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;

25,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

18,8 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку НБУ (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 210,9 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-червня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,87 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,4 трлн грн, у тому числі загального фонду — 1,87 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2025 року склали 314,6 млрд грн, з яких 57,4 млрд грн надійшло у червні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2025 року становили 856,2 млрд грн, або 87,0% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 232,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 44,7 млрд грн (642,0 млн дол. США та 388,8 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 111,7 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 623,8 млрд грн (або близько $15,0 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM — 458,9 млрд грн (або близько $11 млрд), зокрема:

316,2 млрд грн (7,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,72 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

16,5 млрд грн (300,5 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

2,1 млрд грн ($50,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2025 року склали 322,4 млрд грн (97,6% плану), платежі з обслуговування — 179,85 млрд грн (73,9% плану).